РСТ: В Мексике находятся 3,5-5 тысячи россиян

До 5 тысяч граждан России, в том числе туристов, находятся в Мексике. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

По данным РСТ на 23 февраля, в Мексике находятся около 3,5-5 тысячи граждан РФ.

«Относительно небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений», - пояснили в пресс-службе союза.

Массовых обращений к туроператорам, отмен поездок либо запросов на досрочный возврат не зарегистрировано. Туристам рекомендовали сохранять бдительность, следить за официальными сообщениями операторов и авиакомпаний, уведомлениями местных властей.

Ранее в Мексике начались беспорядки после ликвидации властями главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

