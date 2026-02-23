В Краснодаре частный дом получил повреждения из-за обломков БПЛА

Обломки БПЛА рухнули в Краснодаре в хуторе Ленина. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, при атаке никто не пострадал, пишет RT.

«В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома», - указано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 23 февраля в Краснодарском крае уничтожили четыре беспилотника ВСУ.

