Новый образец самолета «Байкал» совершил первый полет

Опытный образец легкомоторного многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 успешно выполнил первый испытательный полет. Об этом рассказали в Минпромторге.

Ведомство уточнило, что это пятый опытный образец самолета и третий летный. Воздушное судно успешно прошло наземные отработки и совершило полет на аэродроме АО «УЗГА».

«Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку», - говорится в сообщении.

В декабре Минпромторг заявил о начале летных испытаний двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе «Байкала».

