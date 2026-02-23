Каллас: ЕС не сможет согласовать 20-й пакет санкций в Брюсселе
Министры иностранных дел Евросоюза не смогут сегодня согласовать 20-й пакет санкций в отношении России. Об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Министерская встреча проходит в Брюсселе.
По словам Каллас, участники обсудят очередной пакет санкций.
«Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», - указала глава евродипломатии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в рамках новых санкций ЕС намерен полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
