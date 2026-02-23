СМИ: Газманов перед 23 февраля поднял райдер почти в два раза
Певец, народный артист России Олег Газманов перед Днем защитника Отечества поднял стоимость выступлений почти в два раза и за февральские мероприятия заработает более 20 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Сейчас «патриотический корпоратив» стоит около 7 млн рублей вместо прежних 4. При этом условия райдера на 2026-й Газманов менять не стал — все осталось на том же премиальном уровне», - отмечает издание.
В числе требований артиста автомобиль представительского класса уровня Mercedes-Benz, Lincoln, Audi A8 либо BMW 7-й серии, автобус для команды Газманова, сопровождение ГИБДД.
По данным СМИ, Газманов получил три заявки на выступления 23 февраля и в ближайшие дни.
В октябре прошлого года Олег Газманов снизил свой гонорар почти вдвое, до 4 млн рублей, из-за отсутствия спроса со стороны организаторов.
