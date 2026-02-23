Коростелёв поднял на плечи Непряеву во время парада на закрытии Олимпиады

Мероприятие состоялось в Вероне. В Сети появилось видео, как лыжник Савелий Коростелёв поднял на плечи лыжницу Дарью Непряеву во время парада спортсменов. В празднике приняли участие фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов.

В итоговом медальном зачёте уверенную победу одержала Норвегия с рекордными 41 медалью: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. На втором месте расположились США с 33 медалями (12-12-9). Тройку лидеров замкнули Нидерланды - 20 наград (10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых). Российские спортсмены (выступавшие в нейтральном статусе) завоевали на этих Играх одну серебряную медаль.

