Путин вручил госнаграды военным в День защитника Отечества

Президент Владимир Путин в День защитника отечества вручил государственные награды военнослужащим, передает РИА Новости.

Церемония состоялась в Представительском кабинете Кремля. На ней присутствовал в том числе министр обороны Андрей Белоусов.

Глава государства вручил военным, удостоенным звания Героя России, медали «Золотая Звезда», а также передал отличившимся бойцам ордена Мужества.

Глава государства поздравил военных с 23 февраля, поблагодарив их за службу Отечеству. Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне специальной военной операции, указав, что страна сражается за свое будущее, независимость и справедливость.

«На передовой этой борьбы сильные, отважные, самоотверженные люди - солдаты и офицеры Вооруженных сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб и подразделений», - отметил президент.

Ранее Владимир Путин наградил лауреатов президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных по итогам 2025 года.

