Отказ в визах и бойкот: РФ не пускают на ЧМ по хоккею
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российская молодежная сборная по хоккею не будет участвовать в ЧМ в этой стране, пока не закончится украинский конфликт.
Несколько европейских стран заявили о бойкоте Чемпионата мира по хоккею-2027, который пройдет в Германии, из-за допуска России к международным хоккейным соревнованиям. На фоне этого в Канаде также объявили об отказе в выдаче виз россиянам для молодежного ЧМ, который стартует в декабре.
ОТКАЗ
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что страна не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, сообщает CTV News. По его словам, федерации хоккея некоторых европейских стран, отказавшиеся ранее от игр против сборной России, просили канадских коллег «последовать их примеру». В связи с этим Карни подчеркнул, что российская молодежная сборная по хоккею не будет участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Канаде.
«Если говорить именно о молодежном чемпионате, то российской (команды – прим. НСН) там не будет. Пока это (конфликт на Украине – прим. НСН) продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде», - сказал политик журналистам.
В Федерации хоккея Канады отреагировали на заявление Карни и поддержали его решение.
«Канада намерена не допустить участия российских и белорусских официальных лиц и спортсменов под национальной символикой в международных спортивных соревнованиях, проходящих на территории страны. На этой неделе мы проведем встречу с советом директоров, чтобы обсудить дальнейшие шаги с учетом четкой позиции правительства Федерация хоккея Канады», - заявили в пресс-службе объединения.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.
ОБЯЗАЛИ ДОПУСТИТЬ
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к международным соревнованиям. Позднее несколько европейских хоккейных федераций выступили с заявлениями, что разочарованы вердиктом суда. В Финском хоккейном союзе заявили, что собирают блок стран, которые будут бойкотировать матчи с участием россиян.
В июле Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов.
Решение IIHF об отстранении российских команд от международных соревнований действовало с 2022 года. В июле текущего года федерация продлила отстранение россиян на сезон-2026/27, ссылаясь на проблемы с безопасностью участников соревнований.
БОЙКОТ
В связи с решением CAS ряд европейских стран отказался от соревнований из-за возможного участия российских спортсменов. В настоящий момент о таком решении объявили шесть из 16 стран, заявленных на Чемпионат мира по хоккею.
3 ноября хоккейный союз Чехии сообщил о готовности бойкотировать возможный матч со сборной России в рамках ЧМ-2027, который пройдет в Германии. Генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны заявил, что чешский хоккей выступает против возвращения сборной РФ на международные турниры, передает iDNES.cz. До этого о бойкоте матча с Россией говорили в Дании, Латвии, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Первым с заявлением о бойкоте выступил Норвежский хоккейный союз. Позднее председатель Шведского хоккейного союза Андерс Ларссон, который несколько дней назад говорил, что примет любое решение IIHF, сообщил об изменении позиции своей организации в сторону бойкота.
В свою очередь председатель Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен тоже объявил о бойкоте страны матчей с РФ по хоккею. Позицию не изменили и в Латвийской федерации хоккея, учитывая, что запрет игрокам этой страны соревноваться с россиянами закреплен там на законодательном уровне, пишет ТАСС.
К тому же в финских городах Тампере и Турку заявили об отказе провести молодежный чемпионат мира по хоккею-2028 в случае допуска россиян. Известно, что при аналогичных условиях Германия тоже готова отказаться от проведения взрослого ЧМ-2027, который должен пройти с 14 по 30 мая 2027-го в Дюссельдорфе, Мангейме и Гельзенкирхене.
Кроме того, финская компания Nokian Tyres объявила, что откажется от спонсорства ЧМ по хоккею весной 2027 года, если Россия примет участие в турнире. У этой фирмы есть спонсорское соглашение с IIHF. О намерении бойкота ЧМ-2027 по хоккею заявили и в компании-спонсоре мероприятия AJ Produkter, пишет RT.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
На фоне всего этого министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев подчеркнул, что страны, готовые бойкотировать матчи с участием сборной России по хоккею, могут лишиться права на проведение турниров.
«Все материалы будут переданы в Международный олимпийский комитет. Причем не только по тем странам, которые угрожают и шантажируют Международную федерацию хоккея бойкотом, но и по тем странам, которые должны принимать турниры с участием россиян. Уверен, что все они будут разгромлены в судах и лишены соревнований, если будут идти на поводу у своих местных политиков», - уточнили в пресс-службе Минспорта РФ.
В свою очередь олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский считает, что на подобные заявления европейцев не стоит обращать внимания.
«Норвежская сборная боится, что вообще не попадет на чемпионат мира, если в нем будет участвовать Россия. Лучшая реакция со стороны российской сборной, которая сейчас может быть, — это игнорирование заявлений норвежцев. Болтать можно что угодно — нам не нужно обращать внимание на эти выкрики, это просто чья-то дурь. Есть недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных по хоккею к турнирам сезона 2026/27, которое все остальные должны исполнять, а не противиться ему. Сейчас нам нужно работать на то, чтобы попасть на чемпионат мира, и надеяться, что разум восторжествует», - отметил он в беседе с НСН.
Между тем, в поддержку выступления сборной России на самом высоком уровне руководства высказались в Словакии: премьер Роберт Фицо и министр спорта Рудольф Гуляк. При этом пока не было заявлений от представителей Венгрии и Казахстана, чья сборная вместе с украинской пробилась этой весной в элиту из первого дивизиона.
Ранее бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов допустил, что федерации найдут лазейки, чтобы обойти решение CAS по сборной России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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