ОТКАЗ

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что страна не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, сообщает CTV News. По его словам, федерации хоккея некоторых европейских стран, отказавшиеся ранее от игр против сборной России, просили канадских коллег «последовать их примеру». В связи с этим Карни подчеркнул, что российская молодежная сборная по хоккею не будет участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Канаде.

«Если говорить именно о молодежном чемпионате, то российской (команды – прим. НСН) там не будет. Пока это (конфликт на Украине – прим. НСН) продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде», - сказал политик журналистам.