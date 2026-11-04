Летевший из Сербии в Москву самолет вернулся в Белград для проверки

Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Сербии в Москву, вернулся в Белград для проверки безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

Рейс из Петербурга в Москву вернулся из-за трещины в кабине пилотов

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Воздушное судно изменило маршрут полета в российскую столицу и вернулось в Белград из-за дополнительной проверки безопасности.

Как отметили в Air Serbia, компания получила данные, согласно которым понадобилась дополнительная проверка безопасности пассажиров. Перевозчик принял меры в соответствии с инструкциями властей.

По данным СМИ, борт вернулся в Белград из-за летевшего на нем бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, который не прошел предполетный досмотр, пишет RT.

Ранее самолет авиакомпании «Аврора», следовавший из Благовещенска в Зею, вынужденно вернулся в аэропорт. Посадка прошла штатно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСамолетСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры