Летевший из Сербии в Москву самолет вернулся в Белград для проверки

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Воздушное судно изменило маршрут полета в российскую столицу и вернулось в Белград из-за дополнительной проверки безопасности.

Как отметили в Air Serbia, компания получила данные, согласно которым понадобилась дополнительная проверка безопасности пассажиров. Перевозчик принял меры в соответствии с инструкциями властей.

По данным СМИ, борт вернулся в Белград из-за летевшего на нем бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, который не прошел предполетный досмотр, пишет RT.

Ранее самолет авиакомпании «Аврора», следовавший из Благовещенска в Зею, вынужденно вернулся в аэропорт. Посадка прошла штатно.

