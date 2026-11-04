Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев
Актер, заслуженный артист России Владимир Григорьев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Московский драматический театр имени Пушкина в своем Telegram-канале.
«Вчера вечером не стало... Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата», - отметили в учреждении.
В театре подчеркнули, что созданные артистом образы «навсегда останутся в сердцах и в памяти».
Владимира Григорьева приняли в труппу театра Пушкина после окончания ГИТИСа в 1975 году. Артист исполнил десятки ролей, он принимал участие в спектаклях «Разбойники», «Блэз», «Ревизор», «Остров сокровищ», «Жанна д'Арк» и многих других.
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