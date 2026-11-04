Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев

«Вчера вечером не стало... Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата», - отметили в учреждении.

В театре подчеркнули, что созданные артистом образы «навсегда останутся в сердцах и в памяти».

Владимира Григорьева приняли в труппу театра Пушкина после окончания ГИТИСа в 1975 году. Артист исполнил десятки ролей, он принимал участие в спектаклях «Разбойники», «Блэз», «Ревизор», «Остров сокровищ», «Жанна д'Арк» и многих других.

