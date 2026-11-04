Бывшего президента Южной Кореи приговорили к условному сроку

Апелляционный суд подтвердил условный срок для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля в рамках дела о нарушении правил избирательной кампании. Об этом сообщает Yonhap.

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы

Суд подтвердил и оставил в силе приговор предыдущей инстанции.

В июле Юн Сок Ель был приговорен к 1,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения в три года за распространение ложных утверждений во время избирательной кампании перед президентскими выборами в 2022 году.

Ранее экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению по делу о руководстве мятежом в связи с введением чрезвычайного военного положения в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
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