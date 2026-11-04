В Рязани один человек пострадал при атаке БПЛА
4 ноября 202610:28
Юлия Савченко
Один человек пострадал после атаки украинских беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, ночью над областью сбили десять БПЛА.
«В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет», - указал Малков.
Кроме того, в Клепиковском округе после атаки поврежден частный дом, а в Рыбновском загорелось нежилое помещение.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 709 украинских дронов.
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