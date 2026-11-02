Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов мог бы исправить турнирное положение «Ахмата», если бы его не уволили, заявил в интервью НСН другой знаменитый российский тренер Юрий Семин.

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного 2 ноября объявил об отставке главного тренера Станислава Черчесова, под руководством которого команда провела более ста игр. 31 октября «Ахмат» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:2 и занимает на сегодняшний день предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Семин подчеркнул, что, несмотря на увольнение, уверен в Черчесове.