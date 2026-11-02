«Уверен в Черчесове!»: Семин считает, что «Ахмат» поторопился с отставкой тренера
Черчесов будет востребован в РПЛ, в его квалификации и уровне нет никаких сомнений, сказал в эфире НСН Юрий Семин.
Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов мог бы исправить турнирное положение «Ахмата», если бы его не уволили, заявил в интервью НСН другой знаменитый российский тренер Юрий Семин.
Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного 2 ноября объявил об отставке главного тренера Станислава Черчесова, под руководством которого команда провела более ста игр. 31 октября «Ахмат» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:2 и занимает на сегодняшний день предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Семин подчеркнул, что, несмотря на увольнение, уверен в Черчесове.
«Всегда турнирная таблица определяет настроение руководителей клуба, очков было мало, поэтому все и произошло. Любой тренер, команда которого близка к вылету из высшего дивизиона в любой стране мира, близок к тому, чтобы его освободили из команды. Почему не получилось у Черчесова? Наверное, есть масса причин, но я совершенно уверен в том, что эту ситуацию Черчесов бы поправил, и "Ахмат" бы занял достойное место. Однако руководители приняли такое решение. Правильно они сделали или нет, покажет время», - отметил Семин.
По его мнению, теперь Черчесова может пригласить другой клуб РПЛ.
«Я не сомневаюсь в квалификации и уровне Черчесова. У него будет достаточно много приглашений, из которых он будет выбирать. Пригласят в ту команду, где будут увольнять тренера, не решившего поставленные клубом задачи. Будут увольнять - и Черчесов будет в обязательном порядке востребован», - заключил собеседник НСН.
Осень 2026 года может стать рекордной для РПЛ по отставкам тренеров. Так, в конце сентября московская «Родина» и «Ростов» уволили испанских тренеров Хуана Диаса и Джонатана Альбу, в середине октября воронежский «Факел» расстался с Олегом Василенко, а казанский «Рубин» в конце октября объявил об уходе еще одного испанца, Хуана Артиги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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