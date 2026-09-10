Вводить буллиты до игры — нелогично и странно. Такая реформа не привлечет болельщиков, рассказал НСН двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.



КХЛ собирается проводить серию буллитов перед матчами, а не после них: об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов, пишет «Чемпионат». В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Одной из причин такого предложения называют борьбу с опозданиями болельщиков на матч. Фетисов не понял таких перемен.