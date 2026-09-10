«Не понял логики»: Фетисов удивился идее пробивать буллиты до игры

В российском хоккее стало слишком много новшеств, заявил НСН Вячеслав Фетисов.

Вводить буллиты до игры — нелогично и странно. Такая реформа не привлечет болельщиков, рассказал НСН двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

КХЛ собирается проводить серию буллитов перед матчами, а не после них: об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов, пишет «Чемпионат». В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Одной из причин такого предложения называют борьбу с опозданиями болельщиков на матч. Фетисов не понял таких перемен.

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«Я не понял логики. Для меня это странно: результат определяется игрой. Если матч будет выигран, то какой смысл был в буллитах? Много новшеств происходило в нашем хоккее за эти годы. Я пока не понимаю, зачем это. Все приходят смотреть хоккей, надеются, что его команда выиграет, выбьется в лидеры. Это вряд ли поможет убрать опоздание — всякое бывает: люди едут на хоккей с работы, они начнут раньше уходить? Болельщик приходит на игру, а сейчас мы говорим: приходите смотреть на буллиты. Команды и так бьются до последнего и цепляются за ничью, так что этот эксперимент непонятный», — отметил он.

Ранее Фетисов объяснил НСН, почему сборную Россию по хоккею не допустили до чемпионата мира.

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ФОТО: РИА Новости
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