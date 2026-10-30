«Я думаю, это большое решение для нашей сборной, наших ребят. И там наверху, кто решал это, наверное, поняли, что без нашей сборной все турниры и матчи проходят с меньшим интересом. Теряются и болельщики, и зрелищность, и деньги, и спортивная составляющая. Все лучшие матчи проходят с нашими сборными. Поэтому наконец-то до них дошло, что у них не так все хорошо», – отметил Каменский.

По мнению собеседника НСН, российские хоккеисты встречают решение спортивного суда во всеоружии и готовы бороться за высокие результаты.

«КХЛ сильно омолодилась, появилось много хорошей и перспективной молодежи. Мы играем на высоком уровне не только в КХЛ, но и в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ, и даже в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Естественно, нужно будет готовиться. Но наш хоккей по-прежнему на высоком уровне. Поборемся ли мы за медали? А у нас других задач нет. Русский человек всегда борется только за лучшее. Так что надо работать и верить», – добавил Каменский.

В начале сентября НСН сообщала, что Федерация хоккея России подала в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) апелляцию на решение IIHF о недопуске сборных до турниров. В Минспорта РФ тогда заявили, что правота в этом вопросе полностью на стороне РФ.

