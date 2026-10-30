«Поборемся за победу!»: Каменский о «разбане» российских хоккеистов
Спортивные функционеры на Западе поняли, что без российского хоккея им не обойтись, заявил НСН Валерий Каменский.
Решение суда о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям большое событие, а сами спортсмены готовы к возвращению и борьбе за медали, заявил НСН олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил все пять резолюций Международной федерации хоккея (IIHF), которые ограничивали допуск российских команд к международным соревнованиям, и обязал организацию обеспечить их участие в турнирах сезона-2026/27. Российские команды были отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, решение CAS является окончательным и обжалованию не подлежит. По словам Каменского, это большое событие для российского хоккея.
«Я думаю, это большое решение для нашей сборной, наших ребят. И там наверху, кто решал это, наверное, поняли, что без нашей сборной все турниры и матчи проходят с меньшим интересом. Теряются и болельщики, и зрелищность, и деньги, и спортивная составляющая. Все лучшие матчи проходят с нашими сборными. Поэтому наконец-то до них дошло, что у них не так все хорошо», – отметил Каменский.
По мнению собеседника НСН, российские хоккеисты встречают решение спортивного суда во всеоружии и готовы бороться за высокие результаты.
«КХЛ сильно омолодилась, появилось много хорошей и перспективной молодежи. Мы играем на высоком уровне не только в КХЛ, но и в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ, и даже в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Естественно, нужно будет готовиться. Но наш хоккей по-прежнему на высоком уровне. Поборемся ли мы за медали? А у нас других задач нет. Русский человек всегда борется только за лучшее. Так что надо работать и верить», – добавил Каменский.
В начале сентября НСН сообщала, что Федерация хоккея России подала в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) апелляцию на решение IIHF о недопуске сборных до турниров. В Минспорта РФ тогда заявили, что правота в этом вопросе полностью на стороне РФ.
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