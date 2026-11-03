Латвия и Дания отказались играть со сборной России по хоккею на ЧМ-2027

Отмечается, что латвийская и датская Федерации хоккея уже проинформировали о своём решении совет Международной федерации хоккея (IIHF).

«Возможное участие сборной России может повлиять на безопасность, а также физическое и психологическое состояние хоккеистов других команд», - говорится в заявлении Федерации хоккея Латвии.

Ранее олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил «Радиоточке НСН», что сборная Норвегии по хоккею боится, что вообще не попадет на чемпионат мира, если в нем будет участвовать Россия.