Латвия и Дания отказались играть со сборной России по хоккею на ЧМ-2027
Сборные Латвии и Дании, вслед за Норвегией, Финляндией и Швецией, отказались играть со национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2027 года.
Отмечается, что латвийская и датская Федерации хоккея уже проинформировали о своём решении совет Международной федерации хоккея (IIHF).
«Возможное участие сборной России может повлиять на безопасность, а также физическое и психологическое состояние хоккеистов других команд», - говорится в заявлении Федерации хоккея Латвии.
Ранее олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил «Радиоточке НСН», что сборная Норвегии по хоккею боится, что вообще не попадет на чемпионат мира, если в нем будет участвовать Россия.
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