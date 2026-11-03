Латвия и Дания отказались играть со сборной России по хоккею на ЧМ-2027

Сборные Латвии и Дании, вслед за Норвегией, Финляндией и Швецией, отказались играть со национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

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Отмечается, что латвийская и датская Федерации хоккея уже проинформировали о своём решении совет Международной федерации хоккея (IIHF).

«Возможное участие сборной России может повлиять на безопасность, а также физическое и психологическое состояние хоккеистов других команд», - говорится в заявлении Федерации хоккея Латвии.

Ранее олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил «Радиоточке НСН», что сборная Норвегии по хоккею боится, что вообще не попадет на чемпионат мира, если в нем будет участвовать Россия.

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ФОТО: РИА Новости
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