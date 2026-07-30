Российских хоккеистов не допустили до чемпионата мира 2027 года
Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборную России к участию в чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что решение касается как взрослого, так и юношеского мировых первенств среди мужчин и среди женщин.
«Совет IIHF постановил, что России не будет разрешено участвовать в чемпионатах в сезоне-2026/2027 из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и целостности спорта», - указали в федерации.
В IIHF добавили, что вопрос допуска женской сборной России в чемпионате мира 2027 года будет рассмотрен в ноябре 2026 года.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не ждут сборную России с распростертыми объятиями, так как против возвращения россиян выступают некоторые европейские страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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