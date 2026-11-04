Глава МИД Венгрии заявила, что страна откажется от российских энергоносителей
Венгрия откажется от энергоносителей из России. Об этом заявила глава МИД республики Анита Орбан в интервью Telex.
«ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа — осень 2027 года», — указала министр.
Орбан также напомнила, что 21 ноября заканчивается срок временного исключения из санкций США, разрешающего закупки топлива у российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Венгрия ищет альтернативные источники импорта, компания MOL прорабатывает вопрос поставок через хорватского оператора JANAF.
Ранее министерство энергетики Венгрии сообщило о переговорах о наращивании поставок сжиженного природного газа с соседними странами, чтобы республика смогла заменить российское топливо к октябрю 2027 года.
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