Трамп не исключил эскалацию в конфликте с Ираном
4 ноября 202609:06
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп не исключил эскалации в конфликте Штатов с Ираном. Об этом он заявил в интервью Politico.
Как отметил глава государства, Вашингтон «посмотрит», будет ли возможность что-либо сделать, пишет RT.
«Мы сделаем так, как будет лучше для нашей страны», - подчеркнул Трамп.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил НСН, что после промежуточных выборов в США война с Ираном возобновится, так как ситуация не разрешилась и «нет никакого долгосрочного решения».
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