Трамп не исключил эскалацию в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп не исключил эскалации в конфликте Штатов с Ираном. Об этом он заявил в интервью Politico.

Карлсон: Трамп под давлением Израиля может нанести ядерный удар по Ирану

Как отметил глава государства, Вашингтон «посмотрит», будет ли возможность что-либо сделать, пишет RT.

«Мы сделаем так, как будет лучше для нашей страны», - подчеркнул Трамп.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил НСН, что после промежуточных выборов в США война с Ираном возобновится, так как ситуация не разрешилась и «нет никакого долгосрочного решения».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИранДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры