ИТОГИ ВЫБОРОВ

По итогам промежуточных выборов демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США, пишет RT. По данным Associated Press, по состоянию на 07:28 утра по московскому времени 4 ноября, они обеспечили себе 173 места в палате представителей, а республиканцы — 105. В сенате соотношение составляет 51 против 39 в пользу демократов и поддерживающих их независимых сенаторов.

При этом в пользу кандидатов от Демократической партии завершилась борьба за четыре места, которые на данный момент занимают в Палате представителей их политические оппоненты. По оценкам DDHQ, это гарантирует переход к демократам контроля над нижней палатой Конгресса.