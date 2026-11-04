На удивление Трампу: Демократы лидируют на выборах в Конгресс США
Американский президент объявил, что признал результаты голосования на промежуточных выборах.
В США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Согласно предварительным подсчетам, лидируют демократы. При этом за Республиканскую партию действующего президента США Дональда Трампа избиратели пока отдали меньше голосов. Эксперты говорят, что в случае победы демократов, американского лидера даже может ждать импичмент.
ИТОГИ ВЫБОРОВ
По итогам промежуточных выборов демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США, пишет RT. По данным Associated Press, по состоянию на 07:28 утра по московскому времени 4 ноября, они обеспечили себе 173 места в палате представителей, а республиканцы — 105. В сенате соотношение составляет 51 против 39 в пользу демократов и поддерживающих их независимых сенаторов.
При этом в пользу кандидатов от Демократической партии завершилась борьба за четыре места, которые на данный момент занимают в Палате представителей их политические оппоненты. По оценкам DDHQ, это гарантирует переход к демократам контроля над нижней палатой Конгресса.
В США нет единого федерального органа, объявляющего итоги выборов, поэтому такую роль берут на себя крупнейшие СМИ. После их прогнозов кандидаты обычно празднуют победу или признают поражение. Для установления контроля над Палатой представителей Конгресса США та или иная партия должна получить в ней 218 мест. Пока нижнюю палату Конгресса контролируют республиканцы.
Согласно информации Associated Press, на губернаторских выборах за демократами уже закреплены 22 поста, а за республиканцами — 13. Исход борьбы за оставшийся 17 пост пока не определен.
DDHQ оценивает вероятность перехода обеих палат Конгресса США под контроль демократов. По прогнозу портала, шансы Демократической партии получить большинство в Палате представителей составляют 84%, республиканцев — 16%. При этом в Сенате вероятность победы демократов оценивается в 64%, а республиканцев — в 36%, пишет РБК.
CNN передавал, что демократы обеспечили себе 183 места в Палате представителей против 107 у республиканцев. В Сенате соотношение составляет 51 против 39 в пользу демократов. По прогнозу телеканала обе палаты Конгресса перейдут под контроль Демократической партии.
Издание The New York Times тоже прогнозирует победу демократов в Сенате, оценивая итоговое распределение мест в 55 против 45. Отмечается, что вероятность получения демократами большинства в Палате представителей оценивается более чем в 95%.
РЕАКЦИЯ ТРАМПА
Президент США Дональд Трамп уже признал результаты голосования на промежуточных выборах в американский Конгресс. Глава государства представляет Республиканскую партию. В эфире Fox News он признался, что немного удивлен прогнозируемыми результатами выборов в Конгресс, который переходит под контроль демократов, пишет RT.
«Мы будем сотрудничать с демократами. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», - приводит слова Трампа The New York Times.
Он объяснил поражение своей партии тем, что в избирательных списках отсутствовало его имя.
«Моей фамилии не было в бюллетене — если бы была, мы бы победили сокрушительно», - написал хозяин Белого дома в одной из соцсетей.
В интервью CBS News он заметил, что демократы «рано или поздно сдадутся». По словам президента, он сможет использовать право вето, отклоняя законопроекты конгресса. В итоге это вынудит его противников «пойти на сделку». Представитель Белого дома заявил РИА Новости, что поддержавшие на выборах в Конгресс демократов американцы пожалеют о своем решении после снижения цен на бензин по завершении конфликта с Ираном.
Между тем, согласно опросу, почти половина избирателей восприняла промежуточные выборы в Конгресс США как возможность дать понять Трампу, что его работа на посту президента их не устраивает. Так, 43% респондентов отметили, что одной из причин их голосования было выражение несогласия с политикой нынешнего главы государства. Таких американцев стало намного больше, если сравнивать с промежуточными выборами 2018 года во время первого срока Трампа, пишет NBC News. Уточняется, что первые результаты показывают, что усилия президента США по поддержке кандидатов от Республиканской партии мало повлияли на его собственный рейтинг, так как он не повысился.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, напоминает RT. Гражданам предстояло избрать всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов из 100: 33 — на очередных выборах и еще два — на специальных выборах во Флориде и Огайо, на места, которые прежде занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио. В 36 штатах также проходят выборы губернаторов.
После 2024 года республиканцы контролируют Белый дом и обе палаты конгресса, но их перевес минимален. В палате представителей у них 218 мест против 214 у демократов. При этом в сенате 53 республиканца против 45 демократов и двух независимых, голосующих с ними.
ЧЕГО ЖДАТЬ ТРАМПУ?
Между тем, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов считает, что Дональду Трампу на фоне ослабления нужно будет продемонстрировать свою силу, уверенность и мощь новой эскалацией, поэтому он возобновит войну с Ираном после поражения в Конгрессе.
«Здесь столкнулись интересы самых разных групп внутри американских элит. Одной из наиболее влиятельных стала произраильская группа, Трамп выступает в качестве защитника интересов этой группы. Здесь очень мало зависит от самого Трампа, главным бенефициаром победы Трампа на выборах было именно произраильское лобби. Что касается промежуточных выборов, Трамп пытался что-то сделать, подготовить республиканцев: это и соглашение о безопасности в Гренландии, и дизельная сделка с Россией. Но это не устранило всех проблем, включая цены на топливо. Если республиканцы утратят большинство, это не станет новостью. Что касается войны на Ближнем Востоке, вполне вероятно, что она возобновится. Ситуация вокруг Ирана не разрешилась. Проблемы не устранены с точки зрения Трампа, а также с точки зрения Израиля. Поэтому эта кампания будет возобновлена после выборов. Трампу на фоне ослабления нужно будет продемонстрировать свою силу, уверенность и мощь», - заметил он в беседе с НСН.
При этом Акимов также допустил, что, если демократы возьмут большинство и в сенате, они могут попытаться устроить импичмент Трампу.
«Демократы усложнят Трампу жизнь, мы это помним по его первому сроку, когда его обвиняли в связи с Россией. Демократы могут попытаться устроить импичмент, если возьмут большинство и в сенате, но этот сценарий еще под вопросом. Но надо понимать, что у президента в США все равно широкие полномочия, не стоит говорить о том, что Трамп — это теперь "хромая утка". Эти выборы повлияют на внутреннюю политику США и выборную кампанию 2028 года, на внешнюю политику и военные кампании — в меньшей степени», - предположил член «Дигории» в разговоре с НСН.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» говорил, что выборы в Конгресс станут провальными для Республиканской партии США, это объясняется низкими рейтингами Дональда Трампа, обострением топливного кризиса и обещаниями президента США возобновить войну с Ираном.
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