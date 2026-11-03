Чехия отказалась выдать визы российским хоккеисткам для участия в юниорском ЧМ

Он указал, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России «никак не обязывает правительство Чехии разрешать въезд в страну и выдавать визы» российским спортсменам.

«Постановление и распоряжение правительства от 2023 года... прямо запрещают предоставлять такие визы гражданам России для пребывания в Чехии», — указал министр.

Ранее шведская мебельная компания AJ Products, спонсировавшая чемпионаты мира с 1989 года, после решения о допуске россиян на соревнования, отказалась от поддержки турнира в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».