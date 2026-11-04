Рябков: Курс РФ не зависит от политических колебаний в других странах

Внешнеполитический курс России не зависит от политических колебаний в других государствах. Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал промежуточные выборы в США, на которых лидирует Демократическая партия. Рябков призвал дождаться окончательных итогов.

«Подходы актива демпартии к отношениям с Россией резко негативные. В этом нет ничего нового», - указал замминистра.

По его словам, принципиальная и последовательная линия России по Украине и в целом курс во внешней политике «не конъюнктурны и, разумеется, не зависят от колебаний политического барометра в других странах». Рябков подчеркнул, что Москва будет работать в соответствии с установками президента РФ Владимира Путина.

Россия открыта к выгодным для себя совместным начинаниям с США. Об этом заявил

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия открыта к реализации совместных начинаний с США, выгодных Москве.

