Сборная Норвегии по хоккею отказалась играть с Россией на чемпионате мира
Сборная Норвегии не выйдет на матч со сборной России на чемпионате мира по хоккею в Германии в мае 2027 года. Как пишет RT, об этом заявили в норвежской хоккейной Федерации.
В организации указали, что остальные матчи в группе с участием национальной команды пройдут в обычном режиме. Также было подчёркнуто, что о решении Федерации было сообщено совету Международной федерации хоккея (IIHF).
«Игра с Россией в нынешних обстоятельствах может подвергнуть хоккеистов и персонал команды значительному риску в сфере безопасности», - говорится в заявлении.
Ранее Чехия отказалась выдать визы российским хоккеисткам для участия в юниорском чемпионате мира 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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