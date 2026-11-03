Сборная Норвегии по хоккею отказалась играть с Россией на чемпионате мира

В организации указали, что остальные матчи в группе с участием национальной команды пройдут в обычном режиме. Также было подчёркнуто, что о решении Федерации было сообщено совету Международной федерации хоккея (IIHF).

«Игра с Россией в нынешних обстоятельствах может подвергнуть хоккеистов и персонал команды значительному риску в сфере безопасности», - говорится в заявлении.

Ранее Чехия отказалась выдать визы российским хоккеисткам для участия в юниорском чемпионате мира 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

