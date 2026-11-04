Над регионами России уничтожили 709 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России более 700 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.

За ночь военные перехватили и уничтожили 709 БПЛА, пишет RT.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ростовской областях. Также беспилотники ликвидировали в Краснодарском крае, Московском регионе, Адыгее, Крыму, над Азовским и Черным морями.

Ранее над регионами России сбили 856 украинских БПЛА.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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