Финляндия может не выдать визы лыжникам из России на этап Кубка мира

Ранее финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что власти страны работают над ограничением въезда российских атлетов на территорию республики.

«Вопрос зависит от возможного изменения вступительных ограничений. Похоже, такой механизм уже существует», - указала Коркатти.

Если решение об ограничениях будет принято быстро, это может повлиять на вопрос участия лыжников в соревнованиях. По словам Коркатти, она и Финская лыжная ассоциация рады твердой позиции главы МИД и тому, что «государство рассматривает способы оказания помощи в этой ситуации».

Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября, этап кубка станет первым в предстоящем сезоне.

