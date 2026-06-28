«Неудача» Роналду и рекорды Месси: Стартует 1/16 финала ЧМ-2026
В плей-офф турнира вышли 32 команды.
На Чемпионате мира по футболу-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, стартует 1/16 финала. Групповой этап турнира завершился вечером 27 июня (рано утром 28 июня по московскому времени). В плей-офф чемпионата вышли 32 команды из 48 принимавших участие в соревнованиях.
КТО ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ?
28 июня стали известны все 32 команды, вышедшие в плей-офф Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. За возможность попасть в 1/8 турнира поборются Австралия, Австрия, Англия, Аргентина, Алжир, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гана, Германия, ДР Конго, Египет, Испания, Кабо-Верде, Канада, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Марокко, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Парагвай, Португалия, Сенегал, США, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эквадор, ЮАР и Япония.
В 1/16 финала чемпионата вышли 32 сборные — по две лучшие команды из каждой из 12 групп, и восемь лучших команд, занявших третьи места в квартетах. Матчи состоятся с 28 июня по 3 июля на стадионах США, Канады и Мексики.
К тому же уже известно, в каких парах сыграют вышедшие в плей-офф команды. Так, в первом раунде этого этапа ЧМ-2026 сборная Германии встретится с Парагваем, Франции — со Швецией, ЮАР — с Канадой, Нидерландов — с Марокко. Кроме того, Португалия сыграет с Хорватией, Испания — с Австрией, США с Боснией и Герцеговиной, Бельгия — с Сенегалом.
Оставшиеся пары сформированы следующим образом: Бразилия — с Японией, Кот-д'Ивуар — с Норвегией, Мексика — с Эквадором, Англия — с ДР Конго, Аргентина — с Кабо-Верде, Австралия — с Египтом, Швейцария — с Алжиром, Колумбия — с Ганой.
Букмекеры уже назвали фаворитов ЧМ-2026 перед стартом плей-офф. По данным портала «Betonmobile», поставить на победу Франции можно с коэффициентом 4,50. Следом идет сборная Аргентины — 5,00, а ТОП-3 замыкают команды Испании и Англии — по 8,00. При этом, согласно подсчетам аналитиков, шансы сборных Португалии, Бразилии и Германии на победу ухудшились, пишет «Лента.ру».
ИНТРИГИ ПЛЕЙ-ОФФ
Первыми игры 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 откроют Канада и ЮАР. Главной интригой этого матча станет вопрос о том, сыграет ли за канадскую сборную основная звезда и лидер коллектива Альфонсо Дэвис. Его участие в игре может серьезно отразиться на ходе матча, но он только недавно восстановился после травмы.
При этом для команд-хозяев турнира (США, Мексика, Канада) жеребьевка сложилась достаточно удачно, поэтому у всех трех сборных есть хорошие шансы на выход в 1/8 финала, пишет ТАСС.
Например, Мексика примет у себя сборную Эквадора. Фаворитами предстоящего матча считают мексиканцев, и не только из-за фактора домашнего стадиона, но и из-за возможных кадровых потерь у соперника. Дело в том, что у эквадорцев остается под вопросом участие в матче ключевого защитника Пьеро Инкапье, а также нападающего Нильсона Ангуло, который забил один из голов в победной игре с немцами (2:1).
Отдельного стоит отметить матчи, в которых сыграют примерно равные по силам соперники — например, намеченная на 3 июля игра сборных Португалии и Хорватии. Там в центре внимания будут находиться две легенды мадридского «Реала» — португалец Криштиану Роналду и хорват Лука Модрич.
«НЕУДАЧИ» РОНАЛДУ И РЕКОРДЫ МЕССИ
К слову нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в мире, которому удалось забить на шести чемпионатах мира, тогда как его главный соперник из сборной Аргентины Лионель Месси отличился лишь на пяти мундиалях.
Однако не все положительно оценивают игру Роналду на текущем чемпионате. Месси с шестью голами стал лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026, Роналду забил два мяча, напоминает ТАСС.
«Лионель Месси и Криштиану Роналду — молодцы. Месси каждый матч забивает, умеет это делать. Игра Роналду пока не очень, но ничего страшного, посмотрим, как будет дальше. Пока не могу представить, наверное, что буду играть до 41 года, единицы доходят до такого возраста», - сказал нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в беседе с журналистами.
Что касается Месси, то по ходу текущего чемпионата он уже обновил множество значимых рекордов. Например, он стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться в семи матчах подряд на чемпионатах мира. Эта голевая серия началась еще на прошлом мундиале в Катаре и получила продолжение на ЧМ-2026.
Месси также установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира среди футболистов старше 35 лет. На счету аргентинца уже 13 забитых мячей после достижения этого возраста. Он также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Сейчас на счету Мессии 19 голов, а следом идет французский нападающий Килиан Мбаппе с 16 забитыми мячами, пишет ТАСС.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии, а Кабо-Верде стала самой маленькой страной, вышедшей в 1/16 ЧМ.
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