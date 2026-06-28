«Неудача» Роналду и рекорды Месси: Стартует 1/16 финала ЧМ-2026

КТО ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ?

28 июня стали известны все 32 команды, вышедшие в плей-офф Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. За возможность попасть в 1/8 турнира поборются Австралия, Австрия, Англия, Аргентина, Алжир, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гана, Германия, ДР Конго, Египет, Испания, Кабо-Верде, Канада, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Марокко, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Парагвай, Португалия, Сенегал, США, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эквадор, ЮАР и Япония.

В 1/16 финала чемпионата вышли 32 сборные — по две лучшие команды из каждой из 12 групп, и восемь лучших команд, занявших третьи места в квартетах. Матчи состоятся с 28 июня по 3 июля на стадионах США, Канады и Мексики.