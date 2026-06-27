Сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии
Испанская футбольная сборная установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии. Об этом сообщает издание «Sport24».
Накануне нацкоманда Испании обыграла Уругвай в третьем туре группового этапа Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. Игра завершилась со счетом 1:0. Это 34-й официальный матч для испанской сборной, в котором она не проиграла.
Испанцы превзошли предыдущий рекорд, принадлежавший бразильской сборной по футболу. Команда с 1993 по 1998 год не проигрывала в 33 официальных матчах подряд.
На ЧМ-2026 сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде, а также обыграла Саудовскую Аравию и Уругвай. Таким образом испанцы в группе Н вышли в плей-офф турнира с первого места.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сборная Испании прошла групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей.
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