Сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии

Испанская футбольная сборная установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии. Об этом сообщает издание «Sport24».

Накануне нацкоманда Испании обыграла Уругвай в третьем туре группового этапа Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. Игра завершилась со счетом 1:0. Это 34-й официальный матч для испанской сборной, в котором она не проиграла.

Канадский футболист побил рекорд Дзюбы по скорости забивания на чемпионате мира

Испанцы превзошли предыдущий рекорд, принадлежавший бразильской сборной по футболу. Команда с 1993 по 1998 год не проигрывала в 33 официальных матчах подряд.

На ЧМ-2026 сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде, а также обыграла Саудовскую Аравию и Уругвай. Таким образом испанцы в группе Н вышли в плей-офф турнира с первого места.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сборная Испании прошла групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ФутболРекордЧемпионат Мира По ФутболуФутболистыИспания

Горячие новости

Все новости

партнеры