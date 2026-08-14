Россиян предупредили об опасности частого употребления газировки

По её словам, это связано с высоким содержанием в них искусственных красителей и усилителей вкуса, которые также «влияют на пищевод и желудок». Это может вызвать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, хронический гастрит и язвенную болезнь. Они же, в свою очередь, «могут приводить к серьезным последствиям, вплоть до онкологии».

Эксперт добавила, что регулярное употребление сладких напитков может стать причиной нарушения липидного и углеводного обмена, а затем к заболеваниям поджелудочной железы, печени и сердца, ожирению и сахарному диабету.

«Самым оптимальным решением является отказ от газированных напитков, особенно сладких. Заменить их можно на обычную воду или чай», - заключила Волгина.

Ранее диетолог Антон Поляков указал, что в жару следует отказаться от употребления кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки, морсов и алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

