Россиян предупредили об опасности частого употребления газировки
Частое употребление сладких газированных напитков может вызывать аллергические реакции и токсическое действие на печень. Об этом NEWS.ru заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Ирина Волгина.
По её словам, это связано с высоким содержанием в них искусственных красителей и усилителей вкуса, которые также «влияют на пищевод и желудок». Это может вызвать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, хронический гастрит и язвенную болезнь. Они же, в свою очередь, «могут приводить к серьезным последствиям, вплоть до онкологии».
Эксперт добавила, что регулярное употребление сладких напитков может стать причиной нарушения липидного и углеводного обмена, а затем к заболеваниям поджелудочной железы, печени и сердца, ожирению и сахарному диабету.
«Самым оптимальным решением является отказ от газированных напитков, особенно сладких. Заменить их можно на обычную воду или чай», - заключила Волгина.
Ранее диетолог Антон Поляков указал, что в жару следует отказаться от употребления кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки, морсов и алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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