Любимова заявила о назначении новых президента и худрука РАМТ

Назначены новые президент и художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Так, президентом РАМТ стал режиссер и педагог, народный артист РСФСР Алексей Бородин, который занимал пост худрука театра на протяжении более 40 лет.

«Художественным руководителем РАМТа стала Марина Брусникина. С 2023 года она занимала должность главного режиссера театра», - написала Любимова в своем канале в мессенджере «Макс».

Министр пожелала театральным деятелям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.

Ранее стало известно о назначении нового директора Московского академического театра сатиры, этот пост заняла Екатерина Сироткина.

