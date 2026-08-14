Любимова заявила о назначении новых президента и худрука РАМТ
Назначены новые президент и художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Так, президентом РАМТ стал режиссер и педагог, народный артист РСФСР Алексей Бородин, который занимал пост худрука театра на протяжении более 40 лет.
«Художественным руководителем РАМТа стала Марина Брусникина. С 2023 года она занимала должность главного режиссера театра», - написала Любимова в своем канале в мессенджере «Макс».
Министр пожелала театральным деятелям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.
Ранее стало известно о назначении нового директора Московского академического театра сатиры, этот пост заняла Екатерина Сироткина.
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