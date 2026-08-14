Минтранс по поручению Путина разработал меры по защите судов РФ

Минтранс России по поручению президента Владимира Путина разработал меры по защите отечественных судов во время международных перевозок. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ раскрыли смысл заявления Путина о зеркальном ответе на захват судов

«Законопроект призван обеспечить централизацию управления морской деятельностью в области торгового мореплавания», — указали в ведомстве.

Планируется, что в России сформируют Единую морскую администрацию, действующую на базе нынешних администраций портов, и создадут централизованную систему госрегистрации судов, прав на них, сделок с ними для упрощения и ускорения бюрократических процедур. Кроме того, ожидается запуск механизм мониторинга кораблей в Мировом океане для отслеживания местонахождения, технического состояния судов, их укомплектованности экипажами, исполнения трудовых норм.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата своих торговых судов.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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