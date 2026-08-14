Минтранс по поручению Путина разработал меры по защите судов РФ

«Законопроект призван обеспечить централизацию управления морской деятельностью в области торгового мореплавания», — указали в ведомстве.

Планируется, что в России сформируют Единую морскую администрацию, действующую на базе нынешних администраций портов, и создадут централизованную систему госрегистрации судов, прав на них, сделок с ними для упрощения и ускорения бюрократических процедур. Кроме того, ожидается запуск механизм мониторинга кораблей в Мировом океане для отслеживания местонахождения, технического состояния судов, их укомплектованности экипажами, исполнения трудовых норм.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата своих торговых судов.

