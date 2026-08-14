В МИД отреагировали на предложение Турции о моратории в Черном море
Возвращаться к «Черноморской инициативе» образца 2022-2023 годов нецелесообразно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика передала России и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Черном море, пишет «Радиоточка НСН»..
«Если речь идет об односторонней схеме... более известной как "Черноморская инициатива"... то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», - подчеркнула Захарова.
Дипломат напомнила, что Москва приостанавливала военные действия в Черном море, а точнее - ответные шаги для защиты портовой инфраструктуры и энергетических объектов страны. Как отметила Захарова, Запад использовал предоставленный РФ гуманитарный коридор для совершения террористических атак против гражданских и военных объектов. При этом не был обеспечен, как это предполагалось, доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки, что в результате привело к свертыванию инициативы.
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