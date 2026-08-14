Онколог заявила, что полученные в детстве солнечные ожоги могут вызвать рак кожи

Солнечные ожоги, полученные в детстве, в более зрелом возрасте могут стать причиной возникновения рака кожи. Об этом рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с NEWS.ru.

Эксперт предупредила, что кожный покров обладает «памятью», и если в детстве кожа «сгорала» до красноты и волдырей, последствия могут проявиться спустя 20 и более лет в виде меланомы — наиболее агрессивного вида рака кожи. Как отметила Пурцхванидзе, в отличие от естественного загара - защитной реакции организма - солнечный ожог провоцирует прямое повреждение ДНК клеток кожи. Такие мутации остаются в глубоких слоях эпидермиса.

«На протяжении десятилетий клетки «с ошибками» могут оставаться стабильными, но под воздействием новых порций ультрафиолета, гормональных изменений или естественного старения организма они способны превратиться в злокачественную опухоль», — заявила онколог.

По словам Пурцхванидзе, один либо два случая тяжелых солнечных ожогов с волдырями в детстве удваивают риск развития меланомы впоследствии.

Ранее врач-онколог Ольга Кравченко рассказала, что рак кожи входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний в мире, а его самая частая форма базалиома на начальных этапах протекает безболезненно и остается незамеченной.

