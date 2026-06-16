Мбаппе обошел Пеле по количеству забитых голов на чемпионатах мира

Нападающий мадридского «Реала» забил 13-й мяч на мировых первенствах, тогда как в активе Пеле 12 голов. Мбаппе также догнал по этому показателю своего соотечественника Жюста Фонтена и аргентинца Лионеля Месси. В списке лучших бомбардиров впереди находятся Герд Мюллер с 14 голами, Роналдо с 15 и Мирослав Клозе с 16 голами.

В составе национальной сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года. На прошлом турнире французская команда завоевала серебряные медали.

Ранее Мбаппе, повторивший клубный рекорд Криштиану Роналду, назвал португальского футболиста своим другом и кумиром, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

