Мбаппе обошел Пеле по количеству забитых голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обогнал легендарного бразильца Пеле по количеству голов, забитых на чемпионатах мира по футболу. Форвард отличился в матче первого тура группового этапа против команды Сенегала, открыв счет в игре, сообщает ТАСС.

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Нападающий мадридского «Реала» забил 13-й мяч на мировых первенствах, тогда как в активе Пеле 12 голов. Мбаппе также догнал по этому показателю своего соотечественника Жюста Фонтена и аргентинца Лионеля Месси. В списке лучших бомбардиров впереди находятся Герд Мюллер с 14 голами, Роналдо с 15 и Мирослав Клозе с 16 голами.

В составе национальной сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года. На прошлом турнире французская команда завоевала серебряные медали.

Ранее Мбаппе, повторивший клубный рекорд Криштиану Роналду, назвал португальского футболиста своим другом и кумиром, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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