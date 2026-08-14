ВС России за неделю сбили 7078 беспилотников ВСУ
Российские военные за неделю уничтожили более 7 тысяч беспилотников ВСУ и более десяти украинских ракет. Об этом заявили в Минобороны.
Так, средства ПВО уничтожили 7078 БПЛА самолетного типа.
«За неделю сбиты 64 управляемые авиационные бомбы, 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, восемь крылатых ракет "Фламинго"», - рассказали в ведомстве.
Также военные уничтожили пять управляемых ракет ВСУ большой дальности «Нептун», а силы Черноморского флота ликвидировали восемь украинских безэкипажных катеров.
Ранее в Минобороны сообщили, что армия России освободила село Новониколаевка в Донецкой Народной Республике.
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