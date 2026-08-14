Экономист призвал не паниковать из-за рекордного дефицита ликвидности
Текущий дефицит ликвидности не говорит о сверхрисках для физических или юридических лиц, сказал НСН Ярослав Кабаков.
Процесс замедления российской экономики в первом квартале сменился стабилизацией, и банковский сегмент отреагировал на это, однако текущий дефицит ликвидности не критичен, заявил в беседе с НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Российский банковский сектор вновь столкнулся с рекордным структурным дефицитом ликвидности. Как пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка, на 13 августа разница между долгом кредитных организаций перед регулятором и объемом средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в Центробанке, превысила 2,7 триллиона рублей. Подобного не наблюдалось с марта 2022 года. Кабаков отметил, что ситуация в моменте не отразится на физических или юридических лицах.
«Да, есть ликвидность, но в текущем моменте реализация краткосрочных рисков пока не присутствует. Мы видим определенное ускорение темпов экономического роста во втором квартале, что хорошо укладывается с точки зрения дефицита ликвидности. Некий процесс замедления российской экономики в первом квартале сменился стабилизацией. Банковский сегмент реагирует на это увеличением спроса на кредит. Если не будет массового банкротства крупнейших компаний России, дефицит потом нивелируется. Я бы не говорил о том, что в экономике сейчас присутствует сверхриск. Ситуация вполне нормальная. Дефицит присутствует, он отражается негативно в ряде финансовых аспектов, на фондовом рынке. Но говорить о том, что это как-то отразится на физических или юридических лицах, не приходится», - объяснил он.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский сообщил НСН, что долгое время стабильность рубля обеспечивали продажи российской нефти, однако теперь курсы валют могут вернуться к показателям весны 2026 года.
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