Российский банковский сектор вновь столкнулся с рекордным структурным дефицитом ликвидности. Как пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка, на 13 августа разница между долгом кредитных организаций перед регулятором и объемом средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в Центробанке, превысила 2,7 триллиона рублей. Подобного не наблюдалось с марта 2022 года. Кабаков отметил, что ситуация в моменте не отразится на физических или юридических лицах.

«Да, есть ликвидность, но в текущем моменте реализация краткосрочных рисков пока не присутствует. Мы видим определенное ускорение темпов экономического роста во втором квартале, что хорошо укладывается с точки зрения дефицита ликвидности. Некий процесс замедления российской экономики в первом квартале сменился стабилизацией. Банковский сегмент реагирует на это увеличением спроса на кредит. Если не будет массового банкротства крупнейших компаний России, дефицит потом нивелируется. Я бы не говорил о том, что в экономике сейчас присутствует сверхриск. Ситуация вполне нормальная. Дефицит присутствует, он отражается негативно в ряде финансовых аспектов, на фондовом рынке. Но говорить о том, что это как-то отразится на физических или юридических лицах, не приходится», - объяснил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский сообщил НСН, что долгое время стабильность рубля обеспечивали продажи российской нефти, однако теперь курсы валют могут вернуться к показателям весны 2026 года.

