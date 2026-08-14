Лавров: Россия не ставит США ультиматумы по Украине

Россия не требует от США прекращения поддержки Украины как предварительного условия для переговоров. Об этом рассказал глава российского МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ИС «Вести».

МИД России заявил о прямой военной поддержке Украины со стороны Румынии

Министр ответил на вопрос о необходимости поставить жесткие требования о прекращении поддержки со стороны Вашингтона, отмечает RT.

«Мы ультиматумы не ставим», - указал Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что США решили отказаться от главной роли в группе военной помощи Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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