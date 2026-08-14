Лавров: Россия не ставит США ультиматумы по Украине
14 августа 202612:11
Юлия Савченко
Россия не требует от США прекращения поддержки Украины как предварительного условия для переговоров. Об этом рассказал глава российского МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ИС «Вести».
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