Холод убегает: Москвичам пообещали возвращение тепла на выходных
В ближайшие дни Москву и область ждут небольшое потепление и кратковременные дожди, заявил НСН Александр Ильин.
Синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал НСН, что потревожившее москвичей похолодание постепенно уходит, и погода в столичном регионе в ближайшую неделю будет налаживаться, хотя без осадков все же не обойдется.
«В субботу и воскресенье будет наблюдаться рост температуры. В субботу — до 21°C. В столичном регионе в воскресенье и понедельник от 22° до 27°. Если 22° вроде как не очень жарко, а вот 27° уже в этой градации — это погода с превышением нормы снова до 5°. В субботу в Москве вечером местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в основном будет захватывать, западные районы. В воскресенье ночью и днем без существенных осадков, местами по области может образоваться туман. Отдельные кучевые дождевые облака с небольшим кратковременным дождем могут образовываться во второй половине дня, ближе к вечеру. Короткий дождь пройдет по области, может побрызгать и в Москве», — поделился прогнозом на выходные синоптик.
Первая половина следующей недели ожидается довольно теплая и с кратковременными осадками, добавил Ильин.
«В понедельник температура воздуха 22°-27° с дождями, во вторник вероятность осадков меньше, но по области, особенно по южному и юго-западному районам, дождик можно давать более уверенно. Вечером, ближе к ночи небольшой дождь придет в Москву. В среду практически целый день погода простоит без осадков, при переменной облачности и с температурой воздуха до 19-24°. До четверга сохранится погода с незначительными кратковременными дождями по области и температурой на градус выше — 20-25°, также в четверг будет и солнышко выглядывать. Поэтому нельзя сказать, что погода какая-то не очень хорошая», — отметил он.
Также Ильин поделился прогнозом на начало третьей декады августа, однако предупредил, что прогностические данные резко меняются.
«Заглядывая в третью декаду, можно сказать, что жары не будет, но и холодной погоды не будет. Для конца августа температура воздуха плюс 19-23° — это вполне себе теплая погода. Резких и сильных фронтальных дождей тоже не будет. В основном все дожди, которые планируются на третью декаду, будут носить локальный, внутримассовый характер. Фронтальные дожди могут пройти ближе к середине третьей декады — это сутки с 23 по 24 число. Но все может сместиться за дальностью времени», — рассказал он.
Ранее Александр Ильин рассказывал НСН, что аномальная жара из Европы не распространится на столичный регион.
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