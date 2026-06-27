Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ и установила рекорд
Сборная Кабо-Верде в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 сыграла вничью 0:0 с Саудовской Аравией. Одновременно Уругвай проиграл Испании со счётом 0:1, что позволило зелёно-жёлтым занять второе место в группе и выйти в плей-офф.
Кабо-Верде с населением всего около 530 тысяч человек стала самой маленькой страной в истории мирового футбола, которая вышла из группы на чемпионатах мира. До этого рекордсменом была Северная Ирландия - она пробилась в плей-офф в 1958 году при населении около 1,4 миллиона человек.
Ранее сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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