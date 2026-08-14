Пойдут на уступки: Как Испания будет защищать Сеуту от притязаний Марокко
Сеута и Мелилья фактически беззащитны, однако Марокко вряд ли рискнет на военное вмешательство в ближайшее время, заявила НСН Екатерина Черкасова.
Военное столкновение Испании и Марокко за Сеуту и Мелилью маловероятно, так как африканское государство будет действовать с позиции «мягкой силы», а Мадрид постарается урегулировать проблему дипломатическими мерами и уступками, объяснила НСН старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
Министр юстиции Марокко Абделлатиф Вахби обвинил Испанию в оккупации Сеуты и Мелильи и призвал передать их под суверенитет африканского королевства. В ответ на эти притязания министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что изменение статуса городов не обсуждается, а также предупредила, что возможная атака на анклавы будет восприниматься, как нападение на всю страну. Черкасова усомнилась в возможности урегулирования этого вопроса силовыми методами.
«Эти территории не попадают под защиту НАТО, потому что они не находятся на европейском континенте. Но Испания может защищать их с помощью флота и авиации. И корабли, и самолеты попадают под защиту НАТО. Но военное столкновение не представляется возможным в ближайшее время. Во всяком случае, Марокко будет применять тактику, что называется, мягкой силы, если можно считать штурм городов и потоки мигрантов мягкой силой. Эти территории будут оставаться территориями Испании до тех пор, пока демографическое соотношение между мусульманами и испанцами будет в пользу испанцев», — считает она.
При этом Испания не сможет длительное время содержать в анклавах военные контингенты для защиты города, поэтому Мадриду также проще действовать дипломатическими методами, считает собеседница НСН.
«Это очень маленькие города, где живет очень маленькое население — от 80 до 100 тыс. человек в каждом анклаве. Раньше они были совершенно беззащитны, но потом Испания начала что-то делать в этом отношении. Были построены стены, которые отделяют их от Марокко — это огромные тройные конструкции 12-метровой высоты со рвом между ними. Они показали свою полную неэффективность, потому что, когда их штурмуют десятки тысяч человек, естественно, никакая конструкция не выдержит. Поскольку было такое нашествие мигрантов, мадридское правительство ввело туда войска. Но это очень маленькие территории, и разместить там эти войска на постоянной основе просто не представляется возможным. Поэтому с точки зрения чисто силового удержания, это достаточно сомнительная история. Скорее, может речь идти о дипломатическом урегулировании - о переговорах с Марокко, о каких-то очередных уступках им в экономическом смысле. Прежде всего, в плане рыбной ловли. Такие вещи кажутся более перспективными», — отметила эксперт.
Также она напомнила, что спор между Испанией и Марокко ведется уже несколько десятилетий, и ситуация периодически обостряется.
«Это исторический спор, достаточно запутанный, как и все такие остатки колониальной эпохи, которые в Европе есть. Проблема основная заключается в том, что в Сеуте и Мелилье живут испанские граждане, там действуют испанские законы. Это территория Испании, ЕС и Шенгенской зоны. Этот территориальный спор идет со взлетами и падениями. Марокко то "забывает" об этой проблеме, то проблема обостряется. Обострение, как правило, связано со взаимоотношениями с Алжиром и с проблемой Испанской Сахары. Дело в том, что Испанская Сахара, как бывшая колония Испании, в настоящее время оккупирована Марокко. Большая часть населения территории сбежала в Алжир и живет там в виде беженцев уже почти 50 лет. Испания поддерживает независимость Сахары и, соответственно, позицию Алжира. И как только это проявляется, например, недавно премьер-министр Испании Педро Санчес совершил визит в Алжир, наступает обострение этой ситуации», — пояснила Черкасова.
В последние дни в набитой мигрантами Сеуте начались вспышки заболеваний. Медики города сообщают о множестве случаев заболеваний чесоткой, а также об эпизодах туберкулеза и кори. У новоприбывших выявляют инфекционную диарею. Но больше всего врачей пугает риск распространения холеры.
Ранее Екатерина Черкасова рассказывала НСН, что испанские власти настроены на адаптацию мигрантов из Марокко в стране, так как местное население стареет, а мигранты готовы браться за «непрестижную» работу, что выгодно для экономики.
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