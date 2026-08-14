Также она напомнила, что спор между Испанией и Марокко ведется уже несколько десятилетий, и ситуация периодически обостряется.

«Это исторический спор, достаточно запутанный, как и все такие остатки колониальной эпохи, которые в Европе есть. Проблема основная заключается в том, что в Сеуте и Мелилье живут испанские граждане, там действуют испанские законы. Это территория Испании, ЕС и Шенгенской зоны. Этот территориальный спор идет со взлетами и падениями. Марокко то "забывает" об этой проблеме, то проблема обостряется. Обострение, как правило, связано со взаимоотношениями с Алжиром и с проблемой Испанской Сахары. Дело в том, что Испанская Сахара, как бывшая колония Испании, в настоящее время оккупирована Марокко. Большая часть населения территории сбежала в Алжир и живет там в виде беженцев уже почти 50 лет. Испания поддерживает независимость Сахары и, соответственно, позицию Алжира. И как только это проявляется, например, недавно премьер-министр Испании Педро Санчес совершил визит в Алжир, наступает обострение этой ситуации», — пояснила Черкасова.

В последние дни в набитой мигрантами Сеуте начались вспышки заболеваний. Медики города сообщают о множестве случаев заболеваний чесоткой, а также об эпизодах туберкулеза и кори. У новоприбывших выявляют инфекционную диарею. Но больше всего врачей пугает риск распространения холеры.

Ранее Екатерина Черкасова рассказывала НСН, что испанские власти настроены на адаптацию мигрантов из Марокко в стране, так как местное население стареет, а мигранты готовы браться за «непрестижную» работу, что выгодно для экономики.

