Рекорды Испании и Кабо-Верде: Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2026

Первая игра 1/16 ЧМ-2026 состоится 28 июня. Сама стадия плей-офф продлится до финала чемпионата — 19 июля.

КТО УЖЕ ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ?

Всего в плей-офф на Чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде, участвуют 32 команды. Речь идет о 24 сборных, занявших первые и вторые места в группах, и о восьми лучших командах из занявших третьи места в квартетах.

28 июня в Лос-Анджелесе в США в 22:00 по московскому времени состоится первый матч 1/16 ЧМ-2026. Игра пройдет между командами, занявшими второе место в группе A и B. Это сборные ЮАР и Канады.