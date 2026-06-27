Рекорды Испании и Кабо-Верде: Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2026
Сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии, а Кабо-Верде стала самая маленькой страной, вышедшей в 1/16 турнира.
Вечером 27 июня (рано утром 28 июня по московскому времени) завершится групповой этап Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026 года. Еще должны состояться игры участников трех групп — J, K и L. При этом почти 30 команд, вышедших в плей-офф турнира, уже известны.
Первая игра 1/16 ЧМ-2026 состоится 28 июня. Сама стадия плей-офф продлится до финала чемпионата — 19 июля.
КТО УЖЕ ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ?
Всего в плей-офф на Чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде, участвуют 32 команды. Речь идет о 24 сборных, занявших первые и вторые места в группах, и о восьми лучших командах из занявших третьи места в квартетах.
28 июня в Лос-Анджелесе в США в 22:00 по московскому времени состоится первый матч 1/16 ЧМ-2026. Игра пройдет между командами, занявшими второе место в группе A и B. Это сборные ЮАР и Канады.
При этом 28 вышедших в плей-офф ЧМ-2026 команд уже известны. За выход в 1/8 финала турнира поборются Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гана, Германия, Египет, Испания, Кабо-Верде, Канада, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Марокко, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Парагвай, Португалия, Сенегал, США, Франция, Швейцария, Швеция, Эквадор, ЮАР и Япония.
Уже также известна часть пар первого раунда плей-офф. Так, в 1/16 финала точно пройдут матчи между сборными Германии и Парагвая, Франции и Швеции, ЮАР и Канады. Вместе также сыграют Нидерланды и Марокко, США и Босния и Герцеговина, Бразилия и Япония, Кот-д'Ивуар и Норвегия, Аргентина и Кабо-Верде, Австралия и Египет.
При этом некоторым участникам групп J, K и L еще предстоит определить, кто из них выйдет в плей-офф турнира. 28 июня пройдут матчи между Панамой и Англией, Хорватией и Ганой, Колумбией и Португалией, ДР Конго и Узбекистаном, Алжиром и Австрией, Иорданией и Аргентиной.
РЕКОРД ИСПАНИИ
Между тем, один из фаворитов Чемпионата мира-2026 — сборная Испании установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии. Накануне команда провела матч с Уругваем (1:0), который стал 34-й официальной игрой сборной, в которой она не проиграла.
Испанцы превзошли предыдущий рекорд, принадлежавший бразильской футбольной команде. Она с 1993 по 1998 год не проигрывала в 33 официальных матчах подряд.
Кроме того, Испания прошла групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей. На турнире сборная сыграла вничью с Кабо-Верде, а также обыграла Саудовскую Аравию и Уругвай. Таким образом испанцы в группе Н вышли в плей-офф турнира с первого места.
Их соперники по квартету тоже смогли установить рекорд чемпионатов мира. Так, сборная Кабо-Верде стала самой маленькой страной, вышедшей в плей-офф турнира, пишет «Sport24».
До этого рекордсменом была Северная Ирландия. Страна пробилась в плей-офф в 1958 году при населении около 1,4 млн человек. В Кабо-Верде же население составляет всего примерно 530 тысяч человек.
Сборная этой страны в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сыграла вничью (0:0) с Саудовской Аравией. Одновременно Уругвай проиграл Испании со счетом 0:1, что позволило Кабо-Верде занять второе место в группе и выйти в плей-офф турнира.
ФАВОРИТЫ ЧМ-2026
Изначально суперкомпьютер статистической платформы Opta в качестве главного фаворита Чемпионата мира по футболу-2026 называл сборную Испании. Однако уже во время турнира он изменил свое «мнение».
Теперь, по данным системы, главным претендентом на титул чемпиона мира стала Франция — 15,73%. Испанцы же переместились на четвертое место (12,1%), пропустив вперед Англию (12,3%) и Аргентину (12,3). В ТОП-10 фаворитов Opta также попали Германия (6,43%), Португалия (5,94%), Бразилия (5,37%), Норвегия (4,68%), Нидерланды (3,06%) и Колумбия (2,80%).
В свою очередь экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что европейский футбол должен превосходить латиноамериканский, потому среди его фаворитов на Чемпионате мира-2026 по футболу — сборные Франции, Испании и Португалии.
«Мои фавориты — Франция, Испания и Португалия. Исходя из того, как играют команды, какие там футболисты, думаю, кто-то из них должен стать чемпионом мира. Понятно, что в футболе присутствует везение и удача. Потому никто не скажет точно, кому будет фартить на чемпионате мира. На чьей стороне будет удача, тот и победит. Конечно, там есть еще Аргентина и Бразилия, но мне кажется, европейский футбол должен превосходить латиноамериканский», - отметил он в беседе с НСН.
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — в США, Мексике и Канаде. На мундиаль впервые приехали 48 национальных команд.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что власти США потребовали, чтобы иранская сборная немедленно покинула страну после матча с Египтом на Чемпионате мира по футболу.
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