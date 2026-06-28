Определились все участники плей-офф ЧМ-2026

Стали известны все 32 команды, вышедшие в плей-офф Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026 по итогам группового этапа турнира. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЧМ.

До этого сообщалось о 28 командах. В 1/16 финала чемпионата вышли 32 сборные — по две лучшие команды из каждой из 12 групп, и восемь лучших команд, занявших третьи места в квартетах. Матчи состоятся с 28 июня по 3 июля на стадионах США, Канады и Мексики.

Национальные сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана, которым не удалось попасть в число лучших команд, финишировали третьими в своих квартетах.