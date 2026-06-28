Определились все участники плей-офф ЧМ-2026
Стали известны все 32 команды, вышедшие в плей-офф Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026 по итогам группового этапа турнира. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЧМ.
До этого сообщалось о 28 командах. В 1/16 финала чемпионата вышли 32 сборные — по две лучшие команды из каждой из 12 групп, и восемь лучших команд, занявших третьи места в квартетах. Матчи состоятся с 28 июня по 3 июля на стадионах США, Канады и Мексики.
Национальные сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана, которым не удалось попасть в число лучших команд, финишировали третьими в своих квартетах.
Уже известно, что в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 Германия сыграет с Парагваем, Франция — со Швецией, ЮАР — с Канадой, Нидерланды — с Марокко. Также Португалия встретится с Хорватией, Испания — с Австрией, США с Боснией и Герцеговиной, Бельгия — с Сенегалом.
Организаторы рассказали и о других парах 1/16 чемпионата: Бразилия — Япония, Кот-д'Ивуар — Норвегия, Мексика — Эквадор, Англия — ДР Конго, Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет, Швейцария — Алжир, Колумбия — Гана.
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН подчеркнул, что европейский футбол должен превосходить латиноамериканский, потому среди его фаворитов на ЧМ-2026 — сборные Франции, Испании и Португалии.
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