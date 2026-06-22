Месси обошел Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота команды Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. 38-летний футболист обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе и вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов мундиалей.
Аргентинец отличился на 38-й минуте встречи и открыл счет в матче, хотя на 9-й минуте не сумел реализовать пенальти. Этот гол стал для Месси 17-м на мировых первенствах, что позволило ему превзойти достижение Клозе, который удерживал лидерство в рейтинге с 2014 года.
Лионель Месси также является единоличным лидером списка лучших бомбардиров текущего чемпионата мира 2026 года, на его счету уже 4 забитых мяча. В матче первого тура аргентинец оформил хет-трик в ворота команды Алжира, а встреча завершилась победой со счетом 3:0.
Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут бразилец Роналдо с 15 голами, а также немец Герд Мюллер и француз Килиан Мбаппе, в активе которых по 14 точных ударов.
Накануне этого события в Аргентине установили самую высокую в мире статую Лионеля Месси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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