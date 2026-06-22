Месси обошел Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота команды Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. 38-летний футболист обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе и вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов мундиалей.

Аргентинец отличился на 38-й минуте встречи и открыл счет в матче, хотя на 9-й минуте не сумел реализовать пенальти. Этот гол стал для Месси 17-м на мировых первенствах, что позволило ему превзойти достижение Клозе, который удерживал лидерство в рейтинге с 2014 года.