«Запутавшиеся и несчастные»? В России спорят об уехавших после СВО артистах
Одни российские артисты жалеют своих коллег, уехавших из страты после начала СВО, другие отказываются работать с патриотически настроенными деятелями культуры.
Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания ряда деятелей культуры, критиковавших спецоперацию на Украине. Глава государства в пятницу выступает на Санкт-Петербургском международном культурном форме.
У критиковавших СВО деятелей культуры есть право иметь точку зрения, однако мнение народа - объективный фактор, подчеркнул глава государства.
Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из России коллегах. Его слова приводит РИА Новости.
Поэт признался, что он разочарован в покинувших Родину коллегах.
«То, что мы создали – это уже принадлежит народу. И невозможно уже: "Вот давайте запретим эту песню" — потому что эти песни стали любимы народу. Ему уже не скажешь: "А ну-ка разлюбите эти песни», - сказал он.
Во многом его мнение относится к подруге и коллеге по сцене певице Алле Пугачевой, которая ненадолго приезжала в Россию из Израиля, где жила с мужем шоу-меном Максимом Галкиным (Минюст внес его в списки иностранных агентов), а затем переехали с детьми в Лимасол на южное побережье Кипра.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН заявила, что очень рада возвращению в Россию Аллы Пугачевой.
«Я чрезвычайно рада этому обстоятельству, меня переполняют эмоции... Конечно, когда она уехала, страна осиротела, и я очень тосковала по ней, потому что для меня это человек, который во многом сформировал мои музыкальные пристрастия. Например, она открыла для меня поэзию Марины Цветаевой, это человек, который подарил мне очень серьёзный чувственный опыт, музыкальный, интеллектуальный, энергетический, исполнительский, актёрский», - сказала Сурганова.
Народная артистка России Светлана Немоляева в интервью «Аргументам и фактам» заявила, что её ужасает поведение шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который на концерте в Польше спел на украинском языке.
Актриса считает, что поведение Галкина стало таким из-за «беспомощности и безысходности».
«Я думаю, он из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной. Мне очень жалко этих людей. Запутавшиеся и несчастные они... они лишили сами себя в жизни самого главного - своей земли», - заключила Немолява.
Актриса, заслуженная артистка России Олеся Железняк заявила, что ей отказали в роли из-за поддержки специальной военной операции. Об этом Железняк рассказала в интервью проекту «Так сказать».
Артистка ранее открыто озвучивала свою позицию, отмечая, что поддерживает российскую армию.
«Не буду называть фамилий ничьих, но вдруг мне говорят: "Там будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не снимается с тобой в одних проектах". Я была очень удивлена: "Как?! Этого не может быть. Почему?". Причем мы с ним снимались до этого», — поделилась артистка.
Актрисе объяснили, что неназванный коллега не хочет работать с ней из-за ее патриотической позиции. Железняк потеряла роль, по ее словам, поначалу она обижалась на артиста, но «пережила и отпустила» это.
Народный артист России Юрий Назаров призвал не принимать на родине таких артистов, как Андрей Бурковский, покинувших её с началом спецоперации, сообщает издание «Абзац».
Назаров считает, что Бурковского и ему подобных следует лишить возможности заработка в РФ.
«Пускай он трудится там. Мы что, нелюди и не имеем совести, гордости и собственного достоинства? Он считает, что у них там цивилизация», — отметил киноактер.
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов призвал наказать деятелей культуры, которые покинули Россию с началом СВО, а теперь решили вернуться. Об этом он заявил Telegram-каналу SHOT.
Для таких, как Алла Пугачева и, признанный в РФ иноагентом, Моргенштерн, ввести специальный налог.
«Если они захотят приехать назад в страну, должны будут отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов», - считает депутат.
Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что не может судить уехавших из России артистов.
«Если у актера нет замены, спектакль сходит с репертуара. Что касается зрителей, я не могу не выразить своего сожаления по поводу того, что мы вынуждены это обсуждать. Я никому не судья, я не выступаю в качестве обвинителя, каждый кузнец своего счастья и своего несчастья. Каждый выбирает тот или иной путь, берет на себя лично ответственность за результат. Я должен делать то, что могу, оставаясь в благодарности к тем, кто мне дает эту возможность», - отметил он.
В Государственной Думе сформирована рабочая группа, которая должна будет предложить как ограничить доход в России иноагентам и деятелям культуры, которые перебрались за рубеж и оттуда критикуют спецоперацию, ведут деятельность, направленную против страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее на этом фоне сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился с предложением министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии. Такую информацию распространила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Кинематографист назвал «большой честью» такое предложение. Он намерен перенести сюжеты знаменитых фильмов на сцену. Речь, по его словам, идёт о картинах «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других.
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