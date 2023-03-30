SHAMAN прокомментировал исполнение его песни «Я русский» иноагентом Моргенштерном
Уехавший из России рэп-музыкант Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) спел куплет из песни SHAMANa «Я русский», выложив видео в сеть.
Моргенштерн поет песню сидя на стуле, закинув одну на ногу. Рядом сидит комик Поперечный и театрально крестился на камеру.
SHAMANa в беседе с aif.ru заявил, что ему очень приятно, что его песни «ушли в народ». По его словам, он «никому не может запретить любить» его творчество и петь его песни.
Исполнитель, «патриотические» песни которого получили популярность на фоне военной спецоперации на Украине, не ответил, видел ли он видео Моргенштерна, сказав лишь, что «всевозможных перепевок в сети так много, что я просто не могу все пересмотреть».
Заслуженный артист России, певец Валерий Сюткин ранее признался, что его «не цепляют» песни популярного в последнее время исполнителя SHAMAN, передает НСН.
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