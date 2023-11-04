«Судить по поступкам»: Артисты разных поколений поспорили о возвращении Пугачевой в Россию

Певицу Аллу Пугачеву следует судить по поступкам, а не по песням, она ищет лучшей доли для себя и вряд ли надолго останется в России. Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Думаю, Пугачева решит свои локальные проблемы и снова уедет. Лично мне она перестала быть интересной, поэтому ее возвращение меня абсолютно не волнует. Слушать ее песни никто не мешает, но меняются времена — меняются и люди, человека нужно судить по поступкам, а не по песням. Пугачева предала Россию, предала Израиль, верна только самой себе, Эта певица, как в поговорке, ищет, где лучше, в то время, как многие другие люди пытаются спасти Россию, улучшить ее. Она нам не попутчица», — сказала Драпеко.

Накануне, 3 ноября, Пугачева вернулась в Россию и сейчас находится в своем подмосковном замке в деревне Грязь. После начала СВО Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022 и в мае 2023 года. А 31 октября она впервые за четыре месяца сделала пост в соцсетях, подписав фото «Живем дальше».





