«Судить по поступкам»: Артисты разных поколений поспорили о возвращении Пугачевой в Россию
Вокалистка Светлана Сурганова и бывшая актриса, депутат ГД РФ Елена Драпеко по-разному высказались о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение в Россию граждан страны, в том числе народной артистки СССР Аллы Пугачевой, указал, что любой законопослушный россиянин может спокойно выехать за рубеж, а затем вернуться.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН заявила, что очень рада возвращению в Россию Аллы Пугачевой.
«Я чрезвычайно рада этому обстоятельству, меня переполняют эмоции. Я очень надеюсь, что Алла Борисовна навсегда вернулась, что-то это не какое-то временное явление. Конечно, когда она уехала, страна осиротела, и я очень тосковала по ней, потому что для меня это человек, который во многом сформировал мои музыкальные пристрастия. Например, она открыла для меня поэзию Марины Цветаевой, это человек, который подарил мне очень серьёзный чувственный опыт, музыкальный, интеллектуальный, энергетический, исполнительский, актёрский», - сказала Сурганова.
Певицу Аллу Пугачеву следует судить по поступкам, а не по песням, она ищет лучшей доли для себя и вряд ли надолго останется в России. Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«Думаю, Пугачева решит свои локальные проблемы и снова уедет. Лично мне она перестала быть интересной, поэтому ее возвращение меня абсолютно не волнует. Слушать ее песни никто не мешает, но меняются времена — меняются и люди, человека нужно судить по поступкам, а не по песням. Пугачева предала Россию, предала Израиль, верна только самой себе, Эта певица, как в поговорке, ищет, где лучше, в то время, как многие другие люди пытаются спасти Россию, улучшить ее. Она нам не попутчица», — сказала Драпеко.
Накануне, 3 ноября, Пугачева вернулась в Россию и сейчас находится в своем подмосковном замке в деревне Грязь. После начала СВО Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022 и в мае 2023 года. А 31 октября она впервые за четыре месяца сделала пост в соцсетях, подписав фото «Живем дальше».
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