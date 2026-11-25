Минпросвещения определило четыре критерия выставления оценки за поведение
Четыре основных критерия - дисциплинированность, правомерное поведение, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми - включены в модель оценки поведения в школах в текущем учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.
В этом учебном году в России начали апробацию системы оценивания поведения школьников, речь идет об учащихся 2-8-х классов, напоминает 360.ru. В каждом субъекте РФ выбрали не менее десяти общеобразовательных организаций-участниц.
Как отметили в Минпросвещения, каждый критерий оценки поведения характеризуется комплексом показателей.
Критерий «дисциплинированность» предусматривает соблюдение учеником расписания, требований к внешнему виду, правил пожарной и электробезопасности. По этому критерию школьники могут получить до 12 баллов.
Критерию «соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися» соответствует соблюдение норм коммуникации, конструктивное общение со сверстниками, отсутствие умышленного создания конфликтных ситуаций или травли. Показатели критерия «соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми» - уважительное общение с преподавателями и прочими взрослыми участниками образовательных отношений, ответственное отношение к поручениям и рекомендациям. При этом критерию «правомерное поведение» соответствует отсутствие фактов антиобщественных, противоправных действий, также учитывается, состоит ли школьник на профилактическом учете. По этим трем критериям ученики могут получить до 6 баллов.
Модель оценивания поведения включает уровни «образцовое поведение» - от 24 до 30 баллов по итогам суммарной оценки всех показателей, «допустимое поведение» - от 10 до 23 баллов, «недопустимое поведение» - от 0 до 9 баллов.
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