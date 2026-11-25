Четыре основных критерия - дисциплинированность, правомерное поведение, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми - включены в модель оценки поведения в школах в текущем учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.

В этом учебном году в России начали апробацию системы оценивания поведения школьников, речь идет об учащихся 2-8-х классов, напоминает 360.ru. В каждом субъекте РФ выбрали не менее десяти общеобразовательных организаций-участниц.

Как отметили в Минпросвещения, каждый критерий оценки поведения характеризуется комплексом показателей.