Дочь Владимира Машкова стала гражданкой США

Российская актриса Мария Машкова, дочь народного артиста РФ Владимира Машкова стала гражданкой США. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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По словам, Машковой теперь она вправе участвовать в выборах в Соединенных Штатах и даже быть присяжной в суде.

Она подчеркнула, что наконец-то получила статус равный тому, что уже был у её супруга музыканта Александра Слободяника и двух дочерей.

«Стала новым человеком», - написала актриса. Она также рассказала, что уже снимается в одном из американских сериалов.

Ранее актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияСШАГражданствоАктриса

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