Шнуров опроверг информацию о переезде в Германию

Он отметил, что по данным различных СМИ, он уже переехал «раз пять, не меньше», однако это не соответствует действительности.

«Я никуда не переехал. И не собирался», — заключил музыкант.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шнуров тайно купил жилье в Германию и переехал туда вместе с семьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».