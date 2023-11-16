Шнуров опроверг информацию о переезде в Германию
16 ноября 202313:33
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не намерен покидать Россию и переезжать в Германию, сообщает ТАСС.
Он отметил, что по данным различных СМИ, он уже переехал «раз пять, не меньше», однако это не соответствует действительности.
«Я никуда не переехал. И не собирался», — заключил музыкант.
Ранее в СМИ появилась информация, что Шнуров тайно купил жилье в Германию и переехал туда вместе с семьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru