Шнуров опроверг информацию о переезде в Германию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не намерен покидать Россию и переезжать в Германию, сообщает ТАСС.

Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI

Он отметил, что по данным различных СМИ, он уже переехал «раз пять, не меньше», однако это не соответствует действительности.

«Я никуда не переехал. И не собирался», — заключил музыкант.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шнуров тайно купил жилье в Германию и переехал туда вместе с семьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МузыкантыОпровержениеРоссияСергей Шнуров

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