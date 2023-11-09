Высечь плетью: депутат Госдумы Свинцов призвал наказать уехавших артистов

Он считает, что всех деятелей культуры, уехавших с началом СВО за границу, следует разделить на две категории: те, кто высказался против спецоперации, и те, кто отмолчался.

По его словам, первых следовало бы высечь плетью на Красной площади в Москве, чтобы на коленях попросили у всех жителей России прощения. А для таких, как Алла Пугачева и, признанный в РФ иноагентом, Моргенштерн, ввести специальный налог.

«Если они захотят приехать назад в страну, должны будут отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов», - считает депутат.

Ранее актер Юрий Назаров призвал не давать работы артистам, покинувшим РФ после начала СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



