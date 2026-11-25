КНДР закрывает диппредставительство Швейцарии из-за санкций против детского лагеря
Северная Корея потребовала закрыть дипломатическое бюро Швейцарии в Пхеньяне и объявила персоной нон грата его главу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее Швейцария ввела санкции против Сондовонского международного детского лагеря в городе Вонсан, который принимает детей из разных стран, в том числе из России.
«МИД КНДР... объявило персоной нон грата представителя дипломатического бюро Швейцарии в нашей стране и требовало покинуть территорию КНДР в течение 48 часов», — отмечает агентство.
Глава департамента Европы северокорейского МИД Пак Хен Су вызвал главу швейцарского бюро Сильвена Астье. Ему передали ноту, требующую закрыть диппредставительство и покинуть республику в связи с «откровенным враждебным действием» по введению санкций в отношении детского лагеря.
Между тем Россия приняла решение о закрытии генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского генконсульства в Бонне, напоминает 360.ru.
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